En zoru yaşanacak dikkat! Deprem olacak! Siyasi skandal ifşalar kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Zor bir tutulma bekliyor bizi: Bu yüzden hafta sonu biraz gergin, sinirli, koşulları ve şartları kontrol etme dürtümüz fazla olabilir. Hafta sonu duygusal, ev, aile veya sağlıkla ilgili bir takım krizleri yönetmek zorunda kalabiliriz... Zor bir tutulma bekliyor bizi.