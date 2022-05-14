En zoru yaşanacak dikkat! Deprem olacak! Siyasi skandal ifşalar kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek ay tutulması öncesi çarpıcı uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün 13:33'e kadar Ay boşlukta olacak, bu saate kadar önemli işlerinizi denk getirmeyin arkadaşlar; işler yarım kalabilir. ama 13:33'ten sonra yarım kalan işler çözülmeye başlar... 13:33'ten sonra Ay akrep burcuna geçiyor ve tutulmaya doğru hızla gidiyoruz....
Zor bir tutulma bekliyor bizi: Bu yüzden hafta sonu biraz gergin, sinirli, koşulları ve şartları kontrol etme dürtümüz fazla olabilir. Hafta sonu duygusal, ev, aile veya sağlıkla ilgili bir takım krizleri yönetmek zorunda kalabiliriz... Zor bir tutulma bekliyor bizi.
En zor Ay tutulmalarından biri yaşanacak: Pazartesi günü yani 16 Mayıs’ta senenin en zor Ay tutulmalarından biri yaşanacak. Akrep burcundaki kanlı Ay tutulması Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya’nın bazı bölgelerinden ve Türkiye’den kısmi izlenebilecek.
Ay tutulması: Sabaha karşı 4.32’de başlayıp 9.50’de sona erecek ama etkileri iki ay kadar sürecek. Gerçi halihazırda etkileri altına girdik bile... Bu tutulma 19 Kasım 2021’de Boğa burcunda gerçekleşen Ay tutulmasını tetikleyecek.