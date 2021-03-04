En yüksek faizi veren bankalar listesi! Parası olanlar dikkat

Mevduat yarışı

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya gitmesi ve faizi yüzde 17 seviyesinde tutması mevduat bankaları tarafında da mevduat yarışına neden oldu. Birçok banka mevduat toplamak için faiz yarışına girerken düşen stopaj oranları da yatırımcıları cezbetmeye başladı.