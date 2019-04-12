En yakın arkadaşı eşiyle yattı! İfşa görüntülerini her yerde paylaştı
Çin'de aldatılan bir erkeğin tüm dünyaya servis ettiği videoda karısının, en yakın arkadaşıyla birlikte olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Yasak aşk haberlerinde gündeme oturan son olay Çin'de gerçekleşti. Üniversiteye hazırlanan bir oğlu bulunan Çinli Yang, karısı ile en yakın arkadaşı Liu'nun 2 yıl önce çekilen görüntülerini basına servis etti.
Önce eşinden şüphelenen adam, otomobilinde kullandığı kamerayı evde şarjda bıraktığını söyledi. Güya kameranın açık olduğunu bilmediğini öne süren Yang, eşi ile en yakın arkadaşının görüntülerini yakaladı.
Karısı ile en yakın arkadaşının birlikte olduğu görüntüleri ele geçiren adam, üniversite sınavına hazırlanan oğlu olduğu için 2 yıl boyunca görüntüleri saklamış. Ardından görüntülerde soyunan ve öpüşen karısını kendisini aldatmakla suçlayan Yang, aldığı boşanma kararı üzerine üzerine görüntüleri ifşa etti.
Boşandığı karısı Cui Hua ise, görüntülerin gizli kamerayla kaydedildiğini iddia etti. “Bay Liu, iş arkadaşımdı. Eğer iddialar doğru olsaydı, yetkililer bana uyarı cezası verirdi” dedi.