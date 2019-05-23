En ünlü mankenlerdendi Gizem Özdilli'nin son hali herkesi şaşırttı

Neredeyse tüm ailem 40 beden, içlerinde en zayıf olan benim. Günde sadece 2 öğün besleniyorum. 1 kilo dahi almamam lazım, çünkü modellik ekmek param, defile günü ben 1,5 kilo aldım demek gibi bir lüksümüz yok maalesef" dedi.