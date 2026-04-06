En ucuz sıfır otomobiller belli oldu Nisan ayı kampanyaları...
Bahar aylarının gelişiyle birlikte otomotiv firmaları Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Döviz kurlarındaki oynaklık ve maliyet artışlarına rağmen bazı modeller fiyatlarını korumayı başarırken, bazılarında ise fiyatlar yükseldi.
ABD-İran savaşının etkileri otomotiv piyasasını etkilemeye devam ederken, otomobil firmaları da her ay kampanyalarını yenilemeye devam ediyor. İşte Nisan ayı kampanyalarına göre en ucuz 10 sıfır otomobil.
EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL HANGİSİ?
En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 238 bin lira olarak oluştu. Nisan ayı itibarıyla 1.3 milyon TL'nin altında sadece bir model kaldı.
10- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Fiyatı: 1.699.000 TL
9- Renault Clio 5 evolution 1.0 TCe X-Tronic (Otomatik) 90 hp Fiyatı: 1.695.000 TL
