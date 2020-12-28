En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte 2020'nin son kampanyaları
Yılın son günlerinde firmaların kampanyaları da hız kazandı. Liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında birkaç model kaldı. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobiller...
Listede 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verildi. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller...
İşte NTV'nin yer verdiği Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
Citroen aralık fiyatları
C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
Citroen
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
Citroen
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 291.500 TL