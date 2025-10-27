En ucuz otomobil fiyatları belli oldu! Liste güncellendi
Kasım ayına kısa bir süre kala otomobil alacakları ilgilendiren fiyatlar belli oldu. Kasım ayında zam gelmesi ihtimaline karşı otomobil alacakların elini çabuk tutması gerekiyor.
Birçok modelde bayilere gidildiğinde yüklü miktarda indirim sunulabiliyor.
Kredi imkanları, faizsiz krediler gibi çeşitli finansman enstrümanlarıyla uygun fiyata sıfır otomobil sahibi olunuyor.
İşte en ucuz otomobil fiyatları:
BMW 120 Sport Line- 3 milyon 413 bin 900 lira
BYD Dolphin 150 kW- 1 milyon 699 bin lira
Chery Omoda 5 Pro- 1 milyon 795 bin lira
