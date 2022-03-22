En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Canınız risk almak istese de şu 10 gün pek iyi bir opsiyon değil. Belli ki tutkularımız bizi ele geçirecek ve bu duygu ile harekete geçeceğiz. Ama sağduyuyu da elden bırakmamakta fayda var. Oldukça dengesiz ve tutarsız bir enerji yaratır Mars ile Uranüs.