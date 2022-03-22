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En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.

En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner salı günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ile Uranüs arasında oldukça zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 5 gün. Hayatımızda bizi sınırlayan ne varsa kurtulmak için harekete geçeceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz. 

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En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Fakat bu harekete geçiş pekte planlı ve programlı bir şekilde olmaz, aksine Mars’ın getirdiği öfke ve agresyonla olma ihtimali epey yüksek. 

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En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Bu ikili hayatı alt-üst eden kötü sürprizlere de hazırlıklı olmamız gerektiğine dair bir uyarıda aslında. Özellikle boğa burcunun sembolize ettiği; parasal konular, aşırı inatçılık, çokça sahiplenme, bırakamama, kontrol etme duygusu bizi ciddi krizlere sürükleyebilir.

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En tehlikeli 10 gün başladı! Deprem yangın uyarısı 'aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Canınız risk almak istese de şu 10 gün pek iyi bir opsiyon değil. Belli ki tutkularımız bizi ele geçirecek ve bu duygu ile harekete geçeceğiz. Ama sağduyuyu da elden bırakmamakta fayda var. Oldukça dengesiz ve tutarsız bir enerji yaratır Mars ile Uranüs.

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