'En sevdiğim Yasak Elma' diyen Eda Ece FOX TV kadınlarını övdü müjdeyi verdi
Instagram'da canlı yayın yapan Eda Ece, FOX TV Yasak Elma dizisi hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekerken yeni proje müjdesiyle hayranlarını sevinçten havalara uçurdu.
Son zamanların gözde oyuncusu Eda Ece, FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma diziyle oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sosyal medyada da tırnağını paylaşsa gündem olmaya başladı. Her paylaşımıyla sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece, son olarak ise Instagram'da hayranları için canlı yayın yaptı.
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Eda Ece, kendisine göre en güzel kadınların kim olduğu sorulunca Yasak Elma kadınlarını övmeden edemedi. Ece, soruya şu sözlerle cevap verdi:
"Bizim dizinin kızları güzelliğiyle bilinir. Şevval (Sam), Nesrin (Cavadzade), Tuvana (Türkay), Şafak (Pekdemir), Ayşegül Aldinç, Zeynep Çamcı, Sinem Kobal ve Hazal Kaya. Özellikle Hazal'ın mor elbiseli hamilelik pozu favorim" dedi.
Birçok takipçisi Yasak Elma'nın favori karakteri Yıldız'ın nasıl ortaya çıktığını merak edince Eda Ece, şunları söyledi:
"Yıldız'ın modunu durumunu şakaya vurarak daha iyi hissediyorum. Bu böyle olursa yaşar yoksa ölecek diyorum. Eda süzgecinden geçirip Yıldız'laştırıyorum. Kurgucumuz ve yapımcımız sayesinde doğaçlama yapmama izin verdiler. Bu sayede size de daha doğal daha tatlı geldi"