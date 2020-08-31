En kritik noktada 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor

“Hastane toplam 75 bin metrekarelik kapalı bir alanı mevcut. Dikkat ettiyseniz yatay bir mimarisi var. Bu yatay mimaride uluslararası standartlara uygun olarak tam orta tarafta kor dediğimiz yani ana yapı dediğimiz ameliyathane, radyoloji, laboratuvar, yoğun bakım gibi merkezler bulunuyor. Buna yakın çevrede ise çekirdeği tamamlayan diğer yoğun bakım üniteleri ve kliniklerimiz mevcut. Toplam 1008 yatak kapasiteli. 576 tanesi klinik, 432 tanesi ise yoğun bakım yatağı.