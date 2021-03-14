'En kolayı' deyip Işın Karaca isyan etti: Ekrana çıkarıp da memişko memişko...

Pandemi sürecinde en çok üreten sanatçılardan biri oldunuz; altı şarkı yaptınız. Şimdi de yeni single’ınız ‘Serçe’yi hayranlarınızla buluşturdunuz...

Çok teşekkür ederim. Konserlerin yapılamadığı bir dönemde bu kadar üretebilmiş olmak beni çok mutlu ediyor. “Acaba bu şarkılar yerine ulaşıyor mu?” gibi en küçük bir tereddüt bile yaşamadım. Gözümü kırpmadan üretmeye devam ettim, ediyorum.





