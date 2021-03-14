'En kolayı' deyip Işın Karaca isyan etti: Ekrana çıkarıp da memişko memişko...
Sevilen sanatçı Işın Karaca bazı isimlere yaptığı sert eleştiri ile olay oldu. 'Dünyanın en kolay şeyi' deyip konuşan Karaca'nın sözleri şaşırttı.
Işın Karaca, Posta gazetesinden Oya Çınar'a röportaj verdi. 48 yaşındaki şarkıcı pandemi döneminden kariyerine, aşk hayatından teknolojiye bakış açısına kadar bir çok konuda açıklamalar yaptı.
Pandemi sürecinde en çok üreten sanatçılardan biri oldunuz; altı şarkı yaptınız. Şimdi de yeni single’ınız ‘Serçe’yi hayranlarınızla buluşturdunuz...
Çok teşekkür ederim. Konserlerin yapılamadığı bir dönemde bu kadar üretebilmiş olmak beni çok mutlu ediyor. “Acaba bu şarkılar yerine ulaşıyor mu?” gibi en küçük bir tereddüt bile yaşamadım. Gözümü kırpmadan üretmeye devam ettim, ediyorum.
‘Serçe’nin özel bir hikayesi var mı?
Bir gün, Can ile (Yapıcıoğlu) beraber arabada gidiyorduk. Arabayı da ben kullanıyordum. Telefonunu açtı ve “Işın, baksana, üniversiteden bir arkadaşım çok güzel bir şarkı yapmış” dedi. Şarkıyı dinler dinlemez, “Mehmet’i arıyorsun, kaldırsın o şarkıyı oradan” dedim. (Gülüyor) Sonra düzenlemesiyle bambaşka bir forma soktuk şarkıyı. Mehmet de dinleyince çok sevdi. Sonuç içimize çok sindi.
Şarkıda “Sahi biz hiç tanışmamıştık di mi? Yürümemiştik bilge ağaçların gölgesinde” diyorsunuz… Artık belli bir bilgeliğe ulaştığınızı düşünüyor musunuz?
Payıma düşeni yaşadım, yaşıyorum… Hayatta her şey bir ders. O bilgeliğe ulaştım mı bilmiyorum ama bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğunu biliyorum. Vefanın, emeğin kıymetini biliyorum. Çok zor bir soru… Hayat devam ediyor ve daha alınacak çok derslerimiz olduğunu biliyorum.