En kısa boylu insanların olduğu il açıklandı! 3 il dikkat çekti
Boy uzunluğu yalnızca genetikle değil; beslenme, sağlık hizmetlerine erişim, çevresel koşullar, sosyo-ekonomik durum ve yaşam tarzı gibi faktörlerle de ilişkilidir. Bu yüzden bölgeler arasında ortalama boyda farklılıklar görülebilir.
Bu kapsamda Türkiye’de illere göre ortalama boy uzunluklarıyla ilgili bazı araştırma sonuçları var ve bu sonuçlar TÜİK verilerine dayandırılıyor.Türkiye genelinde yapılan bir araştırma kadın ve erkeklerin ortalama boylarını ve şehirler arasındaki farkları ortaya koydu.
Buna göre Türkiye genelinde kadınların ortalama boyu 1.60 olurken, erkeklerin boy ortalaması 1.74 olarak belirlendi. Araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz bölgesi olması dikkat çekti.
En uzun boy ortalaması ise Ege ve Marmara Bölgesi'nde.
TÜRKİYE'DE BOY ORTALAMASI BELLİ OLDU:
Verilere göre Türkiye’de; kadınların ortalama boyu 1.60 cm, erkeklerin ortalama boyu 1.74 cm olarak ölçüldü. Bu rakamlar, Türkiye’nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.
İŞTE BOY UZUNLUKLARI ORTALAMANIN ALTINDA VE ÜSTÜNDE OLAN İLLER...
EN UZUN BOYLU İLLER...