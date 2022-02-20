BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak, Indiewire sitesi Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisini okuyucularıyla paylaştı.

En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

Popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. 

118
En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor. 

218
En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi yayınladı.

318
En iyi Netflix dizileri açıklandı! Listede sadece 1 tane Türk yapımı girdi: Dark ve Borgen'i geçti

Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı bir dizide yer aldı..

İşte Netflix'in en iyi uluslararası yapımları...

418