En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi'nin doğuştan sahip olduğu hastalığı duyanlar şaştı kaldı!
FOX TV'de yayınlanan ve izleyicilerin büyük bir ilgiyle izlediği En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi ile ilgili hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Temizlik konusundaki hassaslığıyla bilinen 27 yaşındaki Kadir Ezildi'nin doğuştan sahip olduğu hastalığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
Önce TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programı, ardından da FOX TV'deki Temizlik Benim İşim programıyla ününe ün katan Kadir Ezildi, kısa zamanda hemen herkese kendini sevdirdi.
Şimdilerde En Hamarat Benim programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü sunucunun yıllardır genetik bir hastalıkla uğraştığını duyanlar ise şaşırıyor.
1995 yılında Maltepe'de dünyaya gelen Kadir Ezildi, henüz çocuk yaştayken anne ve babasının ayrılığına şahit oldu.
1995 yılında Maltepe'de dünyaya gelen Kadir Ezildi, henüz çocuk yaştayken anne ve babasının ayrılığına şahit oldu.
Lise yıllarında temizlik yapmaya başlayan Kadir Ezildi, zamanla obsesif kompulsif davranışlar sergilemeye başladı.