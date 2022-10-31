En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi'nin doğuştan sahip olduğu hastalığı duyanlar şaştı kaldı!

Şimdilerde En Hamarat Benim programıyla izleyici karşısına çıkan ünlü sunucunun yıllardır genetik bir hastalıkla uğraştığını duyanlar ise şaşırıyor.

1995 yılında Maltepe'de dünyaya gelen Kadir Ezildi, henüz çocuk yaştayken anne ve babasının ayrılığına şahit oldu.