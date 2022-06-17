En güzel kadın futbolcu Ana Maria Markovic'ten 'dişilik' sitemi! Bana öyle demeyin
HIRVATİSTAN Milli Takımı oyuncusu Ana Maria Markovic kendisine kötü amaçlı kişilerin yaklaşımlarını açıklayarak bu duruma isyan etti. Hırvatistan milli takımda forvet olarak oynayan 22 yaşındaki Markovic, "dünyanın en seksi futbolcusu" yerine "dünyanın en güzel futbolcusu" olarak anılmayı tercih ettiğini söyledi. Öte yandan Ana Maria Markovic, geçtiğimiz mart ayında Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamada bulunmuştu.
Hırvatistan milli takımda forvet olarak oynayan ve "Dünyanın en seksi futbolcusu" lakabıyla bilinen Ana Maria Markovic, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kendisi hakkında yapılan yorumlara sitem etti. 22 yaşındaki ünlü futbolcu "Dünyanın en seksi futbolcusu" yakıştırmasının hoşuna gitmediğini söyledi.
İsviçre'de Grasshopper takımında forma giyen Hırvat sporcu yaptığı açıklamada, "En seksi futbolcu olarak anıldığım gazete yazıları çıktı. Doğrusu bu hoşuma gitmedi. Ayrıca ailem nedeniyle. Bence insanlar başkaları hakkında ne yazdığına dikkat etmeli. Ama genel olarak o kadar kötü değildi" diye konuştu.
4 kez milli oldu : Futbolculuk kariyerine Zürich'te başlayan Ana Maria Markovic, 2019 yılında Grasshopper'a transfer oldu. 22 yaşındaki güzel sporcu, Hırvatistan Milli Takımı formasını şu ana kadar toplamda 4 kez giyme başarısı gösterdi. Ana Maria Markovic, Mart ayı içerisinde Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. 22 yaşındaki güzel sporcu, 7 numaralı formayı tercih etme nedeninin Cristiano Ronaldo'nun 7 numaralı formayı giymesi olduğunu duyurmuştu. Ana Maria Markovic, Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Hırvat futbolcu açıklamasında, "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum. O her zaman ilham kaynağım oldu. Bu yüzden de 7 numarayı giyiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 22 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabında 614 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Hırvat oyuncunun hayranları, paylaşımlarının altına çok sayıda yorumla destek vermeye başladı.