En güzel kadın futbolcu Ana Maria Markovic'ten 'dişilik' sitemi! Bana öyle demeyin

İsviçre'de Grasshopper takımında forma giyen Hırvat sporcu yaptığı açıklamada, "En seksi futbolcu olarak anıldığım gazete yazıları çıktı. Doğrusu bu hoşuma gitmedi. Ayrıca ailem nedeniyle. Bence insanlar başkaları hakkında ne yazdığına dikkat etmeli. Ama genel olarak o kadar kötü değildi" diye konuştu.