En güvenilir kurum sıralaması şaşırttı zirve el değiştirdi
Konsensus araştırma şirketinin son yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. En güvenilir kurum listesinde sürpriz yaşandı ve birinci çıkan kurum herkesi şaşırttı
Konsensus araştırma şirketi ankete katılanlara "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisi" sorusunu sordu. Ergenekon kumpasına kadar TSK'nın birinci çıktığı liste, son yıllarda el değiştiriyordu. Ekim ayında yapılan son araştırmada birinciliği kapan kurum herkesi şaşırttı.
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10. Devlet Bankaları
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9. Belediyeler
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8. Polis ve emniyet güçleri
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