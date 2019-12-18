En güvenilir kurum sıralaması şaşırttı zirve el değiştirdi

Konsensus araştırma şirketi ankete katılanlara "Türkiye'de en güvendiğiniz kurum hangisi" sorusunu sordu. Ergenekon kumpasına kadar TSK'nın birinci çıktığı liste, son yıllarda el değiştiriyordu. Ekim ayında yapılan son araştırmada birinciliği kapan kurum herkesi şaşırttı.