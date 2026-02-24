BIST 14.051
En fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası yine şaşırttı

Dünya genelinde en fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı. Türkiye bu listedeki sırasıyla şaşırtmayı başardı. Peki en fazla ekmek tüketen ülkeler hangileri?

En fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası yine şaşırttı - Resim: 1

EN FAZLA VE EN AZ EKMEK TÜKETEN ÜLKELER BELLİ OLDU

Dünya genelinde temel gıda alışkanlıklarını mercek altına alan yeni araştırma, ekmek tüketimine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Beslenme kültürlerinin coğrafyaya, geleneğe ve sosyoekonomik koşullara göre nasıl şekillendiğini gösteren çalışma, aynı zamanda günlük yaşamda en çok tercih edilen gıdalardan birinin hâlâ ekmek olduğunu doğruluyor.

En fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası yine şaşırttı - Resim: 2

TÜRKİYE ÖYLE BİR SIRADA YER ALDI Kİ...

 

Araştırmanın sonuçlarında Türkiye’den gelen veri ise özellikle yer alan sıralamasıyla şaşırttı.

 

Yıllardır yüksek tüketim oranlarıyla bilinen ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo, uzmanların da beklemediği bir eğilimi işaret ediyor. 

En fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası yine şaşırttı - Resim: 3

EN FAZLA EKMEK YİYEN ÜLKELER AÇIKLANDI!

İTALYA

En fazla ekmek yiyen ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası yine şaşırttı - Resim: 4

İSPANYA

