En düşük emekli maaşıyla ilgili SGK uzmanı uyardı: Hükümete en büyük tuzak

En düşük emekli maaşının artırılması konusunda iktidarın çalışma başlattı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüksek prim ödeyerek emekli olanların sisteme küstürüldüğünü belirterek artışın tüm emeklilere yapılması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Memur emeklileri ise yüzde 18.61 zam almaya hak kazandı.

İşçe emeklilerinde taban aylığı çok düşük olanlar için yüzde 12.19'luk artış sıfır zam anlamına geliyor. Bu gelişme sonrası AK Parti ve hükümet çalışma için harekete geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş emekli maaşlarına ilave zam tartışmalarını TGRT canlı yayınında değerlendirdi:

"Bütün emeklilere verilmeli"

Bütün kesim durmadan en düşük emekli maaşı diyerek maalesef 16 milyon emeklinin içinde yüksekten yatırayım ki hem devlet hem ben kazanayım diyen en fazla çaba gösteren kesimi tamamen ihmal ediyoruz. 10 milyonun üzerindeki emekli inanılmaz serzeniş içerisinde. Artık vatandaş ne diyor 'ben niye fazla prim ödeyeyim' diyor. Bu artık sürdürülemez. 2019'da tek sefere mahsus yapılmıştı, sistem ne hale gelmiştir.

Bu programda da söyledik SGK otursun 16 milyon emeklimizin isteğine kulak versin. Bunu daha adaletli sisteme getirsin. Bu bir sosyal yardım düzeni değildir. En düşük maaşlı vatandaşlarımıza devlet çok versin. Yüzde 20 versin yüzde 50 versin biz ona karşı değiliz. Ama o cebinden çok fazla prim ödemiş olan, fedakarlık yapmış olan vatandaşlarımızın hali ne olacak? Niye buna çözüm getirmiyorsunuz? Bakın bu en büyük tuzak. Asında bu tuzak hükümete tuzak niteliğinde en düşük maaş meselesi.

Bizim Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla toplantının gündemi gene en düşük emekli maaşı. 18.938 lira mı yapalım yoksa bir psikolojik sınır yapalım da 20 binin altında maaş olmasın diye 20 bine mi yükseltelim. İşin teknik boyutuyla şu anda maliyet hesabını yapıyorlar.

Ama ne yok. Ama yüksekten maaş ödeyenlere maalesef sıfır devlet katkısı var. Şöyle denilebilir. Bütün emeklilere 10 bin lira, 20 bin TL verelim. Hadi diyelim 20 bin TL veremiyorsun ama bütün emeklilere 10 bin TL veriyorum dediğin zaman, dolayısıyla yüksek çalışan da az çalışan da aynı rakamı alır. Daha adaletli bir formül olur."