En düşük emekli maaşına yeni düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bu hafta en düşük emekli maaşına ilişkin bir toplantı yapacağı bildirildi.
En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme geliyor. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.
Toplantıda etki analizleri ile bütçe karşılığı değerlendirilecek.
En düşük emekli aylığı ve işveren desteği için 14-15 maddelik torba kanun teklifi hazırlanacak.
EMEKLİ VE MEMURUN ZAMLARI NETLEŞTİ!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık enflasyonunu açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları da netleşti.