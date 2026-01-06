En düşük emekli maaşına yeni düzenleme geliyor

En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme geliyor. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.