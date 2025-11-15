En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yılbaşına sayılı günler kala öne çıkan rakam...

Merkez Bankası'nın kasım ayındaki yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarına 2026 yılının ocak ayında yapılacak olan zam oranlarına dair kritik ipuçları verdi. Son emekli maaşı zam oranı tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,3; memurlar ise yüzde 19,77 zam alacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar...