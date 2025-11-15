En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yılbaşına sayılı günler kala öne çıkan rakam...
2025 yılının bitmesine yakın öne çıkan enflasyon beklentilerine göre 2026'da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,3 zam yapılması öngörülüyor. Bu artış oranı gerçekleşirse, şuanda 16 bin 564 lira seviyesinde olan en düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek? Zam oranlarının kesinleşmesi ise kasım ve aralık enflasyon verilerinin belirlenmesi ve açıklanmasıyla netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın kasım ayındaki yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarına 2026 yılının ocak ayında yapılacak olan zam oranlarına dair kritik ipuçları verdi. Son emekli maaşı zam oranı tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,3; memurlar ise yüzde 19,77 zam alacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİLER AÇIKLANDI
Memur ve emekli maaşlarında ocak zammı için belirleyici olacak kasım ve aralık enflasyonuna yönelik beklentiler netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına dair kritik ipuçları sundu.
Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi ekimdeki yüzde 31,77 seviyesinden yüzde 32,30'a yükseldi. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, kasım ayı için enflasyon tahmini yüzde 1,59, aralık ayı için ise yüzde 1,16 olarak öngörüldü. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin temmuz zammına esas olacak 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı.
4 AYLIK ENFLASYON ZAMMI GARANTİLEDİ
Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 olarak gerçekleşen aylık enflasyonlarla birlikte 4 aylık artış yüzde 10,25 oldu.