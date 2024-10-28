En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.