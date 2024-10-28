En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin
Önümüzdeki hafta ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 4 aylık zam farkı belli olacak. Peki yıl sonu ne kadar zam yapılacak? İşte uzmanların tahmini...
Emekliye zam oranı için konuşulan senaryolar neler? 2 uzman isim en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminini Milliyet'e açıkladı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.
Eğer sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 çıkarsa bu durumda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacaktır.
Yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse bu durumda enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacaktır.