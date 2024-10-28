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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Önümüzdeki hafta ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 4 aylık zam farkı belli olacak. Peki yıl sonu ne kadar zam yapılacak? İşte uzmanların tahmini...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Emekliye zam oranı için konuşulan senaryolar neler? 2 uzman isim en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminini Milliyet'e açıkladı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi. Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Eğer sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 çıkarsa bu durumda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacaktır.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanlardan bomba tahmin

Yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse bu durumda enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacaktır.

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