En düşük emekli maaşı değişiyor mu? Şamil Tayyar duyurdu emekli maaşlarına ek zam için çalışma başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, zam farkının giderilmesi konusunun değerlendirildiğini söyledi. Bu doğrultuda bir adım atılması halinde en düşük emekli maaşı değişecek.

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 18,60 oldu.

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

20 BİN LİRAYI AŞACAK
Tayyar "SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu değerlendiriliyor" dedi. 

Bu doğrultuda bir adım atılması halinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan yüzde 12,19'luk zamma ek olarak yüzde 6,41 ek zam alacak.  Böylece yeni yılda 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşı 20 bin lirayı aşacak.

