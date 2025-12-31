En düşük emekli maaşı belli oluyor! Kritik veri sonrası ceplere girecek para...

Aralık enflasyonu 1 çıkarsa zam 2 bin 76 lira olacak

Aralık ayında enflasyon yüzde 1 gelirse, aylıkların artışına esas olacak 6 aylık enflasyon yüzde 12.3 olacak. Bu durumda 16 bin 881 lira olan emekli aylığı 2 bin 76 liralık artışla 18 bin 957 lira 63 kuruş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.03 olacak.