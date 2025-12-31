En düşük emekli maaşı belli oluyor! Kritik veri sonrası ceplere girecek para...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret açıklandı ve 2026 yılı için 28.075 lira oldu. Şimdi emekliler yeni maaşlarını merak ediyor. Kulislerde en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı. Enflasyon verisi sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'in 2025 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artış oranları belli olacak. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı kadar emeklilerin aylıkları artırılacak.
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ilk önce 5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK), öğlenden sonra da yapılacak kabine toplantısında son şekli verileceği belirtiliyor.
Aralık enflasyonu 1 çıkarsa zam 2 bin 76 lira olacak
Aralık ayında enflasyon yüzde 1 gelirse, aylıkların artışına esas olacak 6 aylık enflasyon yüzde 12.3 olacak. Bu durumda 16 bin 881 lira olan emekli aylığı 2 bin 76 liralık artışla 18 bin 957 lira 63 kuruş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 31.03 olacak.
Aylık enflasyonun yüzde 1’in altında çıkması halinde, örneğin yüzde 0.9 olması durumunda, 6 aylık enflasyon 12.2 olacak. En düşük emekli aylığı artışı ise 2 bin 59 lira olacak. Yani yeni dönemde en düşük emekli aylığı alanların banka hesaplarına 18 bin 940 lira yatacak.