En düşük emekli aylığına taksit taksit zam AK Partili isim en düşük maaşını açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ankara'dan gelen son dakika açıklamasına göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 16 bin 811 lira olması kararlaştırıldı. Bunun için gereken önerge de hazırlandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu açıklamayla kararı duyurdu:

-"Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

