En düşük emekli aylığına taksit taksit zam AK Partili isim en düşük maaşını açıkladı
2025 yılı Haziran ayı kritik enflasyon verisi ile en düşük emekli aylığı 16 bin 811 lira oldu. . Emekli zam oranı yüzde 16.67 olarak gerçekleşince en düşük aylıklara düzenleme şart olmuştu. Bakandan o düzenleye ilişkin açıklama geldi ve zam belli oldu. En düşük emekli aylığı 16 bin 811 lira olarak Temmuz ayında ödenecek.
4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin hükümet tarafının kanun teklifi tamamlandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da bu oranda zam yapılması kararlaştırıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ankara'dan gelen son dakika açıklamasına göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının 16 bin 811 lira olması kararlaştırıldı. Bunun için gereken önerge de hazırlandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu açıklamayla kararı duyurdu:
-"Şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.
-Bu önerge değişikliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta Genel Kurul çalışmaları ile beraber bu rakam kanunlaşmış olacak. SSK-Bağkur TÜFE artış oranı dikkate alınarak 14 bin 469 TL %16.67’lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL’ye yükseltilmiştir.
-2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. "