En düşük emekli aylığı ne kadar? Düşük emekli maaşı zammına 'zam' şart oldu
2025 yılı Haziran ayı kritik enflasyon verisi belli oldu. Pek çok kaleme etki eden veri sonrası en düşük emekli maaşı da ortaya çıktı. Emekli zam oranı yüzde 16.67 olarak gerçekleşince en düşük aylık çok fazla bir zam almadı. Haliyle Ocak ayında olduğu gibi en düşük emekli aylıklarına 'seyyanen' bir zam şart oldu. Meclisin önümüzdeki günlerde bunu düzenlemesi bekleniyor.
4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin hükümet tarafının kanun teklifi SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da bu oranda ya da buna yakınsayan bir oranda zam yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Ocak ayında en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı. Buna göre 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükseldi.
Bakan çalışma sözü verdi
Kök aylıkları düşük olduğu için zam yapılmasına karşın en düşük maaş olan 14 bin 469 liranın altında kalan emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedan Işıkhan tarafından çalışma yapılacağı sözü verildi. Beklenti düşük emekli aylığına da açıklanan enflasyon kadar zam yapılması şeklinde.
Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söylemişti:
"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."