En düşük emekli aylığı değişiyor! Kulis bilgisi geldi: İşte yeni rakam
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacak. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme de yer alacak.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.
En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.
20 BİN BEKLENTİİS
Teklif ile halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının, 6 aylık enflasyon oranı yerine, memur maaş artış oranına yaklaştırılarak, 20 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.
Düzenlemenin Hazine’ye 6 aylık maliyetinin 69 milyar TL olacağı hesaplanıyor. Teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan Bağ-Kur ve SGK emeklileri de bu düzenlemeden yararlanacak ve maaşları 20 bin lira seviyesine çıkacak. Düzenlemeyle ilgili yapılan etki analizine göre düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 200 bin kişi yararlanacak.