En düşük emekli aylığı değişiyor! Kulis bilgisi geldi: İşte yeni rakam

Düzenlemenin Hazine’ye 6 aylık maliyetinin 69 milyar TL olacağı hesaplanıyor. Teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak. Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan Bağ-Kur ve SGK emeklileri de bu düzenlemeden yararlanacak ve maaşları 20 bin lira seviyesine çıkacak. Düzenlemeyle ilgili yapılan etki analizine göre düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 200 bin kişi yararlanacak.