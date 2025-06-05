En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var!
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcusunu açıkladı. Listenin zirvesinde Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer alırken, Türk futbolunun iki genç isminin ilk 35'te yer alması dikkat çekti.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcusunu açıkladı.
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Listenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Türk futbolunun iki genç yıldızının ilk 35'te yer alması oldu.
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CIES'in açıkladığı listede Barcelona'nın 18 yaşındaki süper starı Lamine Yamal ilk sırada yer alırken, İspanyol futbolcuya biçilen değer de dudak uçuklattı.
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İşte dünyanın en değerli 35 futbolcusu:
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