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En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var!

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En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcusunu açıkladı. Listenin zirvesinde Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer alırken, Türk futbolunun iki genç isminin ilk 35'te yer alması dikkat çekti.

En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var! - Resim: 1

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunun en yüksek transfer değerine sahip 100 futbolcusunu açıkladı.

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En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var! - Resim: 2

Listenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Türk futbolunun iki genç yıldızının ilk 35'te yer alması oldu.

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En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var! - Resim: 3

CIES'in açıkladığı listede Barcelona'nın 18 yaşındaki süper starı Lamine Yamal ilk sırada yer alırken, İspanyol futbolcuya biçilen değer de dudak uçuklattı.

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En değerli futbolcular listesi açıklandı: Listede 2 Türk yıldız var! - Resim: 4

İşte dünyanın en değerli 35 futbolcusu:

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