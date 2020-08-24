En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da önemli katkılar sunduğu korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kuralları ihlal ettikleri ve bu tutumlarında ısrarcı oldukları belirlenen işletme ve şahıslara karşı cezai yaptırımlar uygulandı.