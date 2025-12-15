En çok turist çeken kentlerden biri ama! Her 3 kişiden biri ayrılmak istiyor! İşte sebebi...

Sözcü'de yer alan habere göre araştırmaya katılanların yüzde 86,1'i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıda kaleminde yaşandığını belirtirken, kentin yaklaşık üçte birinin sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde zorlandığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 33,8'i besleyici gıdaya ulaşmakta zorlandığını, yüzde 38,3'ü bu zorluğu nadiren yaşadığını, yüzde 27,9'u ise hiçbir zaman sorun yaşamadığını söyledi.