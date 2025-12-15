En çok turist çeken kentlerden biri ama! Her 3 kişiden biri ayrılmak istiyor! İşte sebebi...
Muğla Planlama Ajansı'nın raporuna göre Muğla Bodrum en çok ziyaretçi alan ilçelerden biri olmasına rağmen yaşayanların sıkıntı çektiği kentlerden biri. Peki bu kadar sevilen şehrin terk edilmek istenmesinin sebebi bakın neymiş...
Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından " Bodrum'da yaşam alarm veriyor" başlığıyla paylaştığı "Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği" raporunda, ilçede yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını ortaya koydu.
Rapora göre Bodrum'da yaşayan her üç kişiden biri, artan konut maliyetleri nedeniyle kenti terk etmeyi düşünüyor.
İLÇEDEKİLERİN YÜZDE 46'SI GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR
Henüz yayımlanmamış olan "Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu"ndan derlenen verilere göre, Bodrum'da yaşayanların yüzde 46'sı geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.
Sözcü'de yer alan habere göre araştırmaya katılanların yüzde 86,1'i son 10 yılda hane harcamalarında en büyük artışın gıda kaleminde yaşandığını belirtirken, kentin yaklaşık üçte birinin sağlıklı ve besleyici gıdaya erişimde zorlandığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 33,8'i besleyici gıdaya ulaşmakta zorlandığını, yüzde 38,3'ü bu zorluğu nadiren yaşadığını, yüzde 27,9'u ise hiçbir zaman sorun yaşamadığını söyledi.