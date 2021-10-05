En çok satılan sıfır araç marka ve modelleri belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satışlar belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558.145 adet olarak gerçekleşti.
2021 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43.408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13.733 adet oldu. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçların da yükselişi sürüyor.
Eylül sonunda 1560 adet elektrikli ve 36.824 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 12.865 adet hibrit ve 261 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi tercih ediyor.
İşte 2021 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
9 adet BENTLEY satıldı.
En çok satan modeli Flying Spur: 4 adet