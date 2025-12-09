En çok promosyon veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu yeni liste

Yeni yıl zammı yaklaşırken emeklilerin banka promosyonları da yenilendi. Aralık ayında güncellenen promosyon listelerinde kamu ve özel bankaların sunduğu tutarlar önemli ölçüde yukarı çekildi. Birçok bankada maaş aralığına göre verilen temel promosyon 12 bin TL seviyesinden başlarken, ek ürün kullanımı ve özel kampanyalar dahil edildiğinde toplam ödemeler 40 bin TL’ye dayanıyor. SSK ve Bağkur emeklileri için işte bankaların yeni promosyon rakamları: