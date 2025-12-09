En çok promosyon veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu yeni liste
2026 yılı ile birlikte bankaların promosyon yarışı da hızlandı. Emekli banka promosyon listeleri güncellendi. Bazı bankaların promosyonu ek avantajlarla 40 bin liraya dayandı. En çok promosyon veren bankalar listesinde Halkbank gibi devlet bankaları da bulunuyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu ile Vakıfbank emekli promosyonu da yüksek. Özel bankalar içinde ise Yapı Kredi yüksek promosyon veriyor. İşte yeni emekli promosyon rakamları:
Yeni yıl zammı yaklaşırken emeklilerin banka promosyonları da yenilendi. Aralık ayında güncellenen promosyon listelerinde kamu ve özel bankaların sunduğu tutarlar önemli ölçüde yukarı çekildi. Birçok bankada maaş aralığına göre verilen temel promosyon 12 bin TL seviyesinden başlarken, ek ürün kullanımı ve özel kampanyalar dahil edildiğinde toplam ödemeler 40 bin TL’ye dayanıyor. SSK ve Bağkur emeklileri için işte bankaların yeni promosyon rakamları:
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank, maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Ek ürün tercihleriyle ödeme 27.500 TL’ye çıkıyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, 8.000 TL ile 12.000 TL promosyonun yanına sıfır faizli 30 bin TL kredi, yıllık indirim ve ödül puan ekleyerek toplamda 39.500 TL’lik destek sağlıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank’ın promosyon tutarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Ek ödeme koşullarıyla birlikte toplam avantaj 27 bin TL’ye ulaşıyor.