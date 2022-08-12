En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Global Fire Power 'Ülkelere göre petrol tüketimi' listesi 2022'i yayınladı. Petrolün ülkeler için önemi oldukça fazla örneğin; uçaklar, araçlar, savaş gemileri, küçük silahlar ve sanayiye kadar bir çok alanın en önemli yeraltı kaynaklarının başında geliyor. İşte Türkiye'nin de listede yer aldığı dünyanın en çok petrol tüketen 30 ülkesi...
30- Polonya
Günlük ortalama 649 bin 600 varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
130
29- Venezuela
Günlük ortalama 659 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
230
28- Malezya
Günlük ortalama 704 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
330
27- Arjantin
Günlük ortalama 806 bin varil
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
430