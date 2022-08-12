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En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Global Fire Power 'Ülkelere göre petrol tüketimi' listesi 2022'i yayınladı. Petrolün ülkeler için önemi oldukça fazla örneğin; uçaklar, araçlar, savaş gemileri, küçük silahlar ve sanayiye kadar bir çok alanın en önemli yeraltı kaynaklarının başında geliyor. İşte Türkiye'nin de listede yer aldığı dünyanın en çok petrol tüketen 30 ülkesi...

En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

30- Polonya

Günlük ortalama 649 bin 600 varil

Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)

130
En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

29- Venezuela

Günlük ortalama 659 bin varil

Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre) 

230
En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

28- Malezya

Günlük ortalama 704 bin varil

Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre) 

330
En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

27- Arjantin

Günlük ortalama 806 bin varil

Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre) 

430