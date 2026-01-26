En çok parayı kim harcıyor? 2026'nın en pahalı orduları belli oldu! Türkiye'nin sırası değişti...
2026'nın en pahalı orduları açıklandı. Üçüncü dünya savaşı riskinin arttığı bu dönemde savunmaya en çok yatırımı hangi ülkeler yaptı? İşte Global Fire Power'ın derlediği 2026 yılının en pahalı orduları....
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI RİSKİ HARCAMALARI ARTIRDI!
Küresel güvenlik ortamının hızla değiştiği günümüzde, savunma harcamalarına ayrılan bütçeler de giderek daha fazla dikkat çekiyor.
Yeni açıklanan rapor, Üçüncü Dünya Savaşı riski nedeniyle, askeri modernizasyon yarışının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, savunma alanındaki mali yükün birçok ülkede rekor seviyelere taşındığını ortaya koyuyor.
DÜNYANIN EN PAHALI ORDULARI OLDULARI AÇIKLANDI! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Artan tehdit algıları ve teknolojik dönüşüm, bu yükselişin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Son yıllarda savunma sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, modern savaş doktrinlerini tamamen yeniden şekillendiriyor.
Peki dünyanın en pahalı orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı oldu?
İŞTE 2026'DA DÜNYANIN EN PAHALI ORDULARI!
50) AVUSTURYA
49) ÖZBEKİSTAN
48) FİLİPİNLER
47) PORTEKİZ
46) ŞİLİ