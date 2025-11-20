En çok konuşulan konu! Gıda zehirlenmelerine karşı bakanlık madde madde açıkladı

Bakanlıkların açıklamalarına göre, gıda zehirlenmesini önlemek için vatandaşların dikkat etmesi gereken temel noktalar şöyle:

Yemekler pişirildikten sonra hızlı şekilde tüketilmeli, oda sıcaklığında beklememeli.

Sıcak servis edilecek ürünler 65°C’nin altına düşmemeli ve bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli.

Toplu yemek temin edilen firmaların Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Çiğ ve pişmiş gıdalar aynı ekipmanda hazırlanarak çapraz bulaşmaya neden olunmamalı.

Et, pilav ve salata gibi ürünler mutlaka kapalı kaplarda taşınmalı.

Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması şart; kuyu ve tanker sularında ise analiz raporu bulunmalı.

Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servise sunulmamalı.

Bulantı, karın ağrısı, halsizlik gibi belirtileri olan kişiler vakit kaybetmeden 112’ye başvurmalı.

Toplu yemek hizmeti veren işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.