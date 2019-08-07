En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
Sosyal medyada en popüler olan ve en çok takipçiye sahip olan siyasetçiyi hiç merak ettiniz mi? En çok takipçisi olan siyasetçi bakın kim!
Sosyal medya günümüzde yediden yetmişe her kesimin kullandığı bir mecra haline geldi. Türkiye sosyal medya kullanımında dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir ülke. Türkiye'deki siyasetçiler de sosyal medyayı aktif halde kullanıyor.
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Ne kadar siyasetçi olsalar da onlar da sosyal medya kullanıyor ve geniş kitlelere hitap ediyor.İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ilk 10 siyasetçi...Bakalım birinci sıraya kim yerleşti?
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