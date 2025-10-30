BIST 10.837
|
En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış

En fazla ölümcül kazaya karışan arabalar belli oldu. Araştırmalar sonucunda listenin ilk sıralarındaki arabaların diğer arabalardan tam beş kat daha fazla ölümcül kazalara karıştığı belirtildi.

En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış - Resim: 1

LİSTEDEKİ İLK BEŞ ARAÇ EN YÜKSEK ÖLÜMCÜL KAZA ORANINA SAHİP!

 En çok kaza yapan, yollardaki en tehlikeli araçlar açıklandı. Araştırmada, listedeki ilk beş araç ortalama bir araçtan neredeyse beş kat daha yüksek ölümcül kaza oranlarına sahip.

 Liste, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi verileri kullanılarak derlenmiştir.

En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış - Resim: 2

EN FAZLA ÖLÜMCÜL KAZALARA KARIŞAN ARABALAR BELLİ OLDU

 Çalışma sonuçlarını paylaşan iSeeCars, otomotiv güvenliğinin son yirmi yılda önemli ölçüde geliştiğini belirtiyor. Ölümlü kaza oranı şu anda milyar mil başına 2.8'dir.

En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış - Resim: 3

İŞTE EN FAZLA KAZA YAPAN ARABALAR!

15)  KIA K5

2.5 KAT DAHA FAZLA

14)  NISSAN VERSA

2.5 KAT DAHA FAZLA

En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış - Resim: 4

13)  CHEVROLET CAMARO

2.6 KAT DAHA FAZLA

12)  TOYOTA COROLLA HYBRID

2.6 KAT DAHA FAZLA

