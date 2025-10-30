En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış

LİSTEDEKİ İLK BEŞ ARAÇ EN YÜKSEK ÖLÜMCÜL KAZA ORANINA SAHİP!

En çok kaza yapan, yollardaki en tehlikeli araçlar açıklandı. Araştırmada, listedeki ilk beş araç ortalama bir araçtan neredeyse beş kat daha yüksek ölümcül kaza oranlarına sahip.

Liste, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi verileri kullanılarak derlenmiştir.