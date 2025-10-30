En çok kaza yapan arabalar açıklandı! 5 kat daha fazla kazaya karışmış
En fazla ölümcül kazaya karışan arabalar belli oldu. Araştırmalar sonucunda listenin ilk sıralarındaki arabaların diğer arabalardan tam beş kat daha fazla ölümcül kazalara karıştığı belirtildi.
LİSTEDEKİ İLK BEŞ ARAÇ EN YÜKSEK ÖLÜMCÜL KAZA ORANINA SAHİP!
En çok kaza yapan, yollardaki en tehlikeli araçlar açıklandı. Araştırmada, listedeki ilk beş araç ortalama bir araçtan neredeyse beş kat daha yüksek ölümcül kaza oranlarına sahip.
Liste, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi verileri kullanılarak derlenmiştir.
EN FAZLA ÖLÜMCÜL KAZALARA KARIŞAN ARABALAR BELLİ OLDU
Çalışma sonuçlarını paylaşan iSeeCars, otomotiv güvenliğinin son yirmi yılda önemli ölçüde geliştiğini belirtiyor. Ölümlü kaza oranı şu anda milyar mil başına 2.8'dir.
İŞTE EN FAZLA KAZA YAPAN ARABALAR!
15) KIA K5
2.5 KAT DAHA FAZLA
14) NISSAN VERSA
2.5 KAT DAHA FAZLA
13) CHEVROLET CAMARO
2.6 KAT DAHA FAZLA
12) TOYOTA COROLLA HYBRID
2.6 KAT DAHA FAZLA