En çok izlenen oyuncular bölüm başına kaç para alıyor? Kazandıkları para dudak uçuklattı! En çok kazanan...

Türkiye televizyonlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen dizi sayısı 45'i buldu. Bu projeler için harcanan toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Dizi başına harcanan bütçeler ise kıyasıya rekabet halinde... Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor. En çok izlenen ünlü oyuncuların ise bölüm başına aldıkları ücretler servet... Bakın hangi oyuncu ne kadar kazanıyor...