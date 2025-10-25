En çok izlenen oyuncular bölüm başına kaç para alıyor? Kazandıkları para dudak uçuklattı! En çok kazanan...
Ünlü oyuncuların yer aldıkları projede bölüm başına ne kadar ücret aldıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin en favori isimlerinin kazançları dudak uçuklattı. En çok kazanan kadın ve erkek oyuncu kim? Bölüm başına aldıkları ücret servet...
Türkiye televizyonlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen dizi sayısı 45'i buldu. Bu projeler için harcanan toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Dizi başına harcanan bütçeler ise kıyasıya rekabet halinde... Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor. En çok izlenen ünlü oyuncuların ise bölüm başına aldıkları ücretler servet... Bakın hangi oyuncu ne kadar kazanıyor...
EN PAHALI DİZİ: "A.B.İ."
Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını açıkladı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu bölümü 4,5 milyon TL
Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL karşılığında oynuyor.
"EŞREF RÜYA" VE "AŞK VE GÖZYAŞI" DA YARIŞTA
Listenin ikinci sırasında Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" var. Bölüm başı maliyet 26 milyon TL. Başrollerdeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.