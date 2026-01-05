En çok geri çağırma yapan otomobil markaları! Listeye bakmadan araba alma

TOYOTA VE STELLANTIS TAKİPTE

Listenin ikinci sırasında 3,2 milyon araçla Toyota yer alırken, Japon üretici genellikle geri görüş kamerası ve gösterge paneli gibi nispeten hayati olmayan arızalarla gündeme geldi.

Üçüncü sıradaki Stellantis ise 2,7 milyon aracı kapsayan geri çağırmalarında özellikle hibrit Jeep modellerindeki batarya kaynaklı yangın riskleriyle mücadele etti.