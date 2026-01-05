En çok geri çağırma yapan otomobil markaları! Listeye bakmadan araba alma
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre 2025 yılında en çok geri çağırma yapan otomobil markaları belli olurken Ford, rakiplerine büyük fark atarak listenin başında yer aldı.
2025 yılı otomotiv sektörü için güvenilirlik sınavına dönüşürken üreticiler, güvenlik kusurları nedeniyle milyonlarca aracı servislere geri çağırmak zorunda kaldı.
Ford, yıl boyunca gerçekleştirdiği 153 farklı geri çağırma ve toplam 12,9 milyon araçla listenin açık ara lideri oldu.
KAMERA VE PARÇA SORUNLARI ÖN PLANDA
Amerikan devinin geri çağırmalarının yaklaşık 4 milyonluk kısmını arızalı geri görüş kameraları oluştururken, yakıt pompası ve enjektör sorunları da dikkat çekti.
Ayrıca Explorer modelinde düşebilen kapı döşeme parçaları için servislere yapıştırma işlemi talimatı verilmesi gibi ilginç üretim hataları da kayıtlara geçti.
TOYOTA VE STELLANTIS TAKİPTE
Listenin ikinci sırasında 3,2 milyon araçla Toyota yer alırken, Japon üretici genellikle geri görüş kamerası ve gösterge paneli gibi nispeten hayati olmayan arızalarla gündeme geldi.
Üçüncü sıradaki Stellantis ise 2,7 milyon aracı kapsayan geri çağırmalarında özellikle hibrit Jeep modellerindeki batarya kaynaklı yangın riskleriyle mücadele etti.