En çok dolar alan şehirler hangileri? En çok döviz bozduran şehirler hangileri

Dolar, euro sterlin dün rekor üstüne rekor kırarken, TL bir günde yüzde 2 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın döviz borcu olmadığını, bankalarda ve yastık altında dövizi olduğunu açıkladı. Dün döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere karşı vatandaşların nasıl bir pozisyon aldığı, kurlardaki yükselişe nasıl yakalandığı belli oldu. İşte en fazla döviz ve gram altın yatırımı yapan ve en fazla döviz ve gram altın satışı yapan illerin sıralaması...