En çok çay içen iller belli oldu! İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi

Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor.

En çok çay içen iller belli oldu! İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi - Resim: 1

Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir.

En çok çay içen iller belli oldu! İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi - Resim: 2

Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi. 

En çok çay içen iller belli oldu! İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi - Resim: 3

Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşti. 

En çok çay içen iller belli oldu! İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi - Resim: 4

Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

