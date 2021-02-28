En çok alkol tüketilen iller belli oldu! En az alkollü içki ÖTV'si Karadeniz'de ödendi
TÜRKİYE'de en çok hangi ilde alkol tüketiliyor tartışması hep yapılır. Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir soru önergesine verdiği cevap o sıralamayı ortaya çıkardı. Listenin başında İstanbul var. En az az içki ÖTV'si ödeyen 5 ilden 3'ü ise Karadeniz bölgesinden...
"En fazla alkollü içki Konya'da tüketiliyor" efsanesini duymayan kalmamıştır. Uzun yılardır devam edegelen bu efsanenin kaynağı bilinmese de inanan çok olmuştur. Ancak, Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, CHP'li Atilla Sertel'in soru önergesine verdiği cevap alkollü içecek ÖTV gelirine göre en çok ve en az içki tüketilen illeri ortaya çıkardı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2019'da alkollü içeceklerden alınan ÖTV tahsilatı açısından 8 milyar 265 milyon 152 bin 582 lira ile İstanbul'un ilk sırada yer aldığını açıkladı.
İstanbul'u 4 milyar 332 milyon 112 bin 752 lira ile İzmir, 1 milyar 471 milyon 869 bin 935 lira ile Mersin, 208 milyon 318 bin 18 lira ile Denizli ve 168 milyon 341 bin 750 lira ile Manisa takip ediyor.
Böylece ilk 5 ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar liraya ulaşıyor. Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını belirtti.