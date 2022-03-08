En büyük zam bu gece yapılıyor! Benzine 1 lira 12 kuruş, motorine 2 lira 34 kuruş zam

Gece yarısı benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Ancak asıl büyük zam bu gece yarısı geliyor. Motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam gelecek. Böylece benzinin litresi 24 lirayı, motorinin litresi de 25 lirayı aşacak.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye doların yükselişi de eklenince benzin ve motorine her gün zam gelmeye başladı. Ancak bu gece gelecek olan zam şimdiye kadar yapılan zamların en büyüğü olacak. Dün gece yarısı Motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmişti.

Benzine 1 lira 12 kuruş, motorine 2 lira 34 kuruş zam geliyor

Asıl büyük zam ise bu gece gelecek. Bu gece yarısı pompaya yansıyacak şekilde motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam yapılacak. 9 Mart'tan geçerli olacak zamlarla birlikte motorin 25 TL sınırına, benzin ise 24 TL sınırına dayanmış olacak. 2 günde toplam motorine 3.78 benzine ise 1.69 kuruş zam gelmiş olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

8 Mart 2022 salı günü itibariyle benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükseldi.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi? Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta 69 kuruş, 7 Mart'ta usi 57 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta 84 kuruş, 7 Mart’ta ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

KDV ve eşel mobil çağrıları var ama cevap gelmedi...

Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi.