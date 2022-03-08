En büyük zam bu gece geliyor! Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam geldi! Yarın gece 1.6 lira daha zam var

Gece yarısı benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Ancak asıl büyük zam bu gece yarısı geliyor. Motorine 1.59 kuruş, benzine de 1.07 kuruş zam geldi. Yarın da ortalama 1.6 lira zam geleceği iddia edildi.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye doların yükselişi de eklenince benzin ve motorine her gün zam gelmeye başladı. Ancak bu gece gelecek olan zam şimdiye kadar yapılan zamların en büyüğü olacak. Dün gece yarısı Motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine ise 57 kuruş zam gelmişti.

Benzine 1 lira 12 kuruş, motorine 2 lira 34 kuruş zam geliyor

Asıl büyük zam ise bu gece gelecek. EPGİS, bu gece yarısı Benzinde 1,07 TL, Motorinde 1,59 TL zam yapılacağını açıkladı. Zam bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

7 günde hangi zamlar geldi? Fiyatlar nereden nereye çıktı?

EPGİS, 25 Şubat Cuma, 28 Şubat Pazartesi, 1 Mart Salı, 2 Mart Çarşamba, 3 Mart Perşembe, 4 Mart Cuma ve 7 Mart Pazartesi tarihlerinde peş peşe zamlar açıkladı. 7 iş gününde, benzin toplam 4.28 TL, motorin 6.63 TL, LPG Otogaz ise 94 kuruş zamlanmış oldu. Bu geceki zamlarla birlikte 8 iş gününde benzine 5.4 TL, motorine ise 8.97 TL zam gelmiş olacak.

Mart'ın ilk haftasında benzin ve mazota hangi zamlar geldi? Benzine 3 Mart’ta 88 kuruş, 4 Mart’ta 53 kuruş, 5 Mart’ta 69 kuruş, 7 Mart'ta usi 57 kuruş zam geldi. Motorine ise 3 Mart’ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart’ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart’ta 84 kuruş, 7 Mart’ta ise 1 lira 44 kuruş zam geldi.

'Yarın da 1.6 lira zam gelecek' iddiası

Artıbir Araştırma Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıt firması bölge müd. arkadaşımın gönderdiği zamlar aşağıdaki gibi.

- 8 Mart Salıdan geçerli 1,44 TL

- 9 Mart Çarşambadan geçerli 2,34 TL

- 10 Mart Perşembeden geçerli 1,60 TL" ifadesini kullandı.

KDV ve eşel mobil çağrıları var ama cevap gelmedi...

Benzin ve motorin fiyatlarında dur durak bilmeyen zamlara ilişkin EPGİS KDV'yi yüzde 1'e indirme önerisinde bulunmuştu. Bu düzenleme olursa benzin ve motorinde 5 liralık bir indirim imkanı olacak. Sabah Yazarı Dilek Güngör'de Berat Albayrak döneminde uygulanan eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınması gerektiğini yazmıştı. Şu ana kadar hükümetten bu öneri ve çağrılara yanıt gelmedi.