En büyük kötülüğü yaptın! Uygunsuz fotoğrafla ifşa skandalı: Kubilay Aka Beyza Güneş davasında karar çıktı
Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki ifşa davasında karar çıktı.
Oyuncu Kubilay Aka’nın eski sevgilisi Beyza Güneş, Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti.
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Aka ise bunun karşılığında ‘yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın’ şeklinde Güneş’i tehdit etmişti.
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kilinin birbirinden şikâyetçi oldukları dava karara bağlandı.
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Kubilay Aka ve avukatı hazır bulundu.
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