En büyük hayali gerçekleşti! Tarkan'ı çaya çağıran Ceydanur'un büyük sevinci
Geçtiğimiz hafta Harbiye'de 7 gün boyunca sahneye çıkan Tarkan, kendisine hayran olan 22 yaşındaki down sendromlu Ceydanur'la bir araya geldi.
Ceydanur Koç ismindeki genç kız, en büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söylemiş ve Megastarı çaya davet etmişti. Ceydanur'un babası da Tarkan'ın konserine bilet bulamadığını belirterek sadece manevi destek istediklerinden bahsetmişti.
Bunun üzerine Koç ailesi ile iletişime geçen Tarkan’ın ekibi, aileyi önceki gün düzenlenen konserde misafir etti. En büyük hayalini gerçekleştirerek ünlü sanatçı ile bir araya gelen Ceydanur büyük bir mutlululuk yaşadı.
Toplam 20 saat sahnede kalmıştı: Öte yandan Harbiye'de sahneye çıktığı ilk günden itibaren zamansız şarkıları ile dinleyenlere anılarla dolu bir konser deneyimi yaşatan Tarkan, yedi gün boyunca toplamda 20 saat sahnede kalarak kendisini dinlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesmişti.
50 bin kişi izledi: Biletlerinin satışa çıktığı ilk günden itibaren birkaç saat içinde tükendiği ve yoğun talep üzerine konser serisini bir gün uzatarak yedi güne çıkartan Megastar Tarkan'ı, toplamda 50.000 kişi izlemişti.