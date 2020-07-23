En başarılı CHP'li başkanlar anketinde İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'e giremedi

İlk sırada sürpriz isim

En başarılı CHP'li belediye başkanları araştırmasında ilk sırada sürptriz bir isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı. Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk 3'te kendine yer bulamadı.