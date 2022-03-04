En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı
Kamuoyu araştırma şirketi Sonar tarafından yapılan ankette en başarılı büyükşehir belediye başkanları belli olurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
Kamuoyu araştırma şirketi Sonar, Türkiye genelindeki büyükşehirlerin seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını araştırdı. İlk 10'a giren belediye başkanları belirlendi.
10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapılan ankette CATI sistemi kullanıldı. Her ilçeden 1000’er kişi ile telefonla yapılan ankette bazı ilçelerde yüz yüze anket yöntemi uygulandı.
Büyükşehirlerdeki nüfus farklılıkları nedeniyle AK Parti ve CHP belediyelerinin başarı klasmanları ayrı olarak ele alınmıştır.
İşte en başarılı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları...
10. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan - %44.7