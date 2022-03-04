BIST 2.009
DOLAR 14,21
EURO 15,62
ALTIN 888,64

En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar tarafından yapılan ankette en başarılı büyükşehir belediye başkanları belli olurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar, Türkiye genelindeki büyükşehirlerin seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını araştırdı. İlk 10'a giren belediye başkanları belirlendi. 



123
En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapılan ankette CATI sistemi kullanıldı. Her ilçeden 1000’er kişi ile telefonla yapılan ankette bazı ilçelerde yüz yüze anket yöntemi uygulandı.


223
En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

Büyükşehirlerdeki nüfus farklılıkları nedeniyle AK Parti ve CHP belediyelerinin başarı klasmanları ayrı olarak ele alınmıştır.

İşte en başarılı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları...

323
En başarılı AK Partili ve CHP'li belediye başkanları belli oldu! Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a büyük şok zirve şaşırttı

10. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan - %44.7

423