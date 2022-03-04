En başarılı AK Parti ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı solladı
Sonar tarafından yapılan ankette en başarılı büyükşehir belediye başkanları belli oldu. AK Parti'de en başarılı belediye başkanı Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olurken, CHP'li belediyelerde ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kadın solladı.
Kamuoyu araştırma şirketi Sonar, Türkiye genelindeki büyükşehirlerin seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını araştırdı. Cumhur ve Millet ittifakında ilk 10'a giren belediye başkanları bu anketle belirlendi. Millet İttifakı'nın gözde adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı sollayan isim dikkat çekti.
10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde yapılan ankette CATI sistemi kullanıldı. Her ilçeden 1000’er kişi ile telefonla yapılan ankette bazı ilçelerde yüz yüze anket yöntemi uygulandı.
Büyükşehirlerdeki nüfus farklılıkları nedeniyle AK Parti ve CHP belediyelerinin başarı klasmanları ayrı olarak ele alınmıştır.
İşte en başarılı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanları...
10. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan - %44.7