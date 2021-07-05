En azı 652 bin TL kazandırıyor! Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği açıklandı

Bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. Ayrıca, koronavirüs pandemisiyle birlikte bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.

İşte geleceğin yüksel maaşlı 20 mesleği...