En azı 652 bin TL kazandırıyor! Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği açıklandı
Geleceğin en yüksek maaşlı 20 mesleği belli oldu. Uzmanların oluşturduğu listede en az maaşlı meslek dahi yılda 75 bin dolar (yaklaşık 652 bin lira) kazandırıyor...
Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.
Bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. Ayrıca, koronavirüs pandemisiyle birlikte bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.
İşte geleceğin yüksel maaşlı 20 mesleği...
20. TEKNİK YAZARLIK
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300
Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar
19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar