'En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle' deyip Hande Sarıoğlu isyan etti

Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim .Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim.